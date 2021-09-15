الجنيبي يهنئ «أصحاب السعادة»



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، الوحدة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتمنى له مواصلة حصد النجاحات، والمضي قدماً في مشواره القاري.

وأكد الجنيبي أن فوز الوحدة على الشارقة، جاء في مباراة شرّف الفريقان خلالها الكرة الإماراتية، بالأداء الفني القوي، والروح الرياضية العالية، وحسن التنظيم في المباراة التي أقيمت على أرض الوطن، لتكتمل جميع عناصر النجاح، التي يقوم عليها «دوري أدنوك للمحترفين»، وفق الخطة الإستراتيجية للرابطة، التي تسعى أن يتبوأ الريادة القارية على المدى الطويل.

ويرى الجنيبي أن تأهل «أصحاب السعادة» جاء ترجمةً للجهود التي بذلتها إدارته منذ الموسم الماضي، حيث بدأت فرقنا مشوارها في البطولة في أبريل الماضي، وتواصلت التحضيرات، مع انطلاق الموسم الحالي، بتركيز وهدف واضح في البطولة القارية، وكلنا ثقة أن يواصل «العنابي» حصد المزيد من النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

وأشار الجنيبي إلى أن خروج الشارقة لا يقلل من جهوده وأدائه المميز الذي قدمه في البطولة القارية، وكان خير سفير للكرة الإماراتية خلال المباريات التي خاضها بقوة وعزيمة، وأن الفريق قادر على المضي قدماً في بطولات المحترفين هذا الموسم.

وختم الجنيبي بالتجديد على دعم الرابطة لسفراء الوطن في البطولة القارية، وأنها ستواصل تسخير كافة جهودها للوقوف مع الوحدة في المرحلة المقبلة، وكلنا أمل بتكرار فرحة التتويج الإماراتية مرة أخرى.