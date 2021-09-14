بعد إصابة بـ"كورونا" في دائرة المحيطين به.. بوتين يدخل الحجر

فلاديمير بوتين

ع + ع -

سيخضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، في وقت تبذل روسيا جهوداً مضنية لوقف الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن بوتين بـ"صحة ممتازة" وخضع لفحص للكشف عن الفيروس، من دون تحديد النتيجة.

وكان من المفترض أن يتوجه بوتين إلى دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، لحضور قمة إقليمية في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكنه قال في مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون إنه لن يتمكن من المشاركة شخصيا.

وجاء في بيان للكرملين "قال بوتين إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة".

واتخذت السلطات الروسية منذ تفشي الجائحة إجراءات استثنائية لحماية بوتين، الذي تلقى اللقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كورونا.

وطُلب من جميع القادة الأجانب والصحافيين والمسؤولين الخضوع لحجر صحي قبل مخالطة الزعيم الروسي.

التقى بوتين الإثنين الرئيس السوري بشار الأسد وبرياضيين روس عائدين من الألعاب البارالمبية التي استضافتها طوكيو.

وتعد روسيا خامس دولة سجل فيها أكبر عدد من الإصابات بحسب حصيلة لفرانس برس.

المصدر: وكالات