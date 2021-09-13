ميقاتي في أول اجتماع للحكومة: "لا تخيبوا آمال اللبنانيين"

نجيب ميقاتي

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قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في مستهل أول اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها». وطلب ميقاتي من الوزراء التقليل من الإطلالات الإعلامية «لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها»،مضيفا "الكثير من التعب» ينتظر العمل الحكومي؛ لأن البلد في حاجة إلى إجراءات استثنائية، من جراء تفاقم الأزمة على مختلف الصعد. وأضاف ميقاتي،«صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه». وأكد ميقاتي التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وشدد على أن الحكومة ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال أو معارض. وتجد حكومة ميقاتي نفسها أمام مهمات صعبة لن تكون قادرة على تأمين حلول «سحرية» تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

المصدر: وكالات