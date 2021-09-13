الوحدة والشارقة في «مهمة الإنقاذ»!



سلطان آل علي (دبي)

كشف الاتحاد الآسيوي في 31 أغسطس الماضي، عن تصنيف الاتحادات الأهلية، والذي تمّ على أثره تحديد مقاعد كل منها في البطولات القارية، مع نهاية النسخ الحالية في نوفمبر المقبل.

وأجرى الاتحاد تغييرات جوهرية ومؤثرة في طريقة احتساب النقاط، بدايةً من السنوات المعتمدة للتصنيف، حيث يتم الاعتماد على مستويات ونقاط الأندية في «نسخ 2018 و2019 و2021»، على أن تكون «نسخة 2020» الاستثنائية، في ظل «الجائحة» بلا نقاط محتسبة للجميع.

وشمل التغيير كذلك النقاط الإضافية التي تُمنح للأندية المتأهلة، بسبب نظام المباراة الواحدة بدلاً من الذهاب والإياب، وجاء التحول الأهم في وزن كأس الاتحاد الآسيوي، حيث كانت البطولة ونقاطها تعادل ثلث نقاط دوري الأبطال، ولكن الآن أصبح الوزن أعلى، وسيتم احتساب نقاط مسابقة الاتحاد الآسيوي منفردة عن أبطال آسيا، وبحسبة خاصة بها، مما يعطي الأفضلية للدول التي تشارك في المسابقتين! وضمنت الأندية السعودية والإيرانية الحصول على 4 مقاعد منها 3 مباشرة، ومقعد في الملحق «3+1»، بغض النظر عن النتائج التي يحققها كل منها فيما تبقّى من الاستحقاقات القارية، وكذلك الحال مع الأندية القطرية التي ضمنت 4 مقاعد متوزعة بالتساوي بواقع مقعدين مباشرة ومثلهما في الملحق «2+2».

في حين ما زال التنافس قائماً بين أوزبكستان والإمارات وطاجيكستان على الاتحاد الذي سيأخذ المركز الرابع، وينضم إلى قطر في الحصول على «2+2» من المقاعد.

ونتيجة للتغييرات التي حدثت وتواضع أداء ونتائج أنديتنا في المسابقة القارية في السنوات الأخيرة، أصبحت الآن مسألة المحافظة على 4 مقاعد للإمارات شيئاً أقرب للمعجزة، فقد تقدمت أوزبكستان وانتزعت المركز الرابع على منطقة الغرب بـ33.22 نقطة، مع تواجد ناساف الأوزبكي في كأس الاتحاد الآسيوي، بينما تملك الإمارات 28.96 نقطة، ويتواجد الوحدة والشارقة في أبطال آسيا، وحتى طاجيكستان تملك الفرصة بـ21.38 نقطة، مع استمرارية استقلول دوشنبه في أبطال آسيا.

وللحفاظ على 4 مقاعد للإمارات «2+2»، يتطلب الأمر خروج بناساف الأوزبكي في مباراته المقبلة أمام موهيون باغان الهندي في كأس الاتحاد الآسيوي أو تأهله «بركلات الترجيح»، وخروجه من الدور الذي يليه، كذلك تحقيق الشارقة أو الوحدة للقب دوري أبطال آسيا «والتأهل بدون ركلات ترجيح في أي دور». والجدير بالذكر أنه في حالة فوز ناساف الأوزبكي، أو عدم وصول الوحدة أو الشارقة إلى النهائي ستفقد الإمارات فرصة الحصول على مقاعد «2+2» بشكل رسمي، ولذلك فإن الأمر ليس مرهوناً بأنديتنا فقط ويحتاج إلى معجزة! ولا يكمن الخطر في أن يصبح للإمارات 3 مقاعد فقط، بل أن يتقلص عدد المقاعد إلى اثنين أحدهما مباشر والآخر ملحق «1+1»، بالإضافة إلى مقعد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وهذا الاحتمال وارد الحدوث، وهو متعلق بنتائج أندية طاجيكستان متمثلةً في استقلول دونشبه، الذي ما زال ينافس في دوري أبطال آسيا، ويتطلب حدوث الأمر أن يصل استقلال دوشنبه إلى نصف النهائي على أقل تقدير، ومن ثم ينتظر نتائج الوحدة أو الشارقة، ووصولهما إلى أي مرحلة، وتبدو نسبة حدوث هذا الأمر ضئيلة، ولكنها واردة حسابياً ولا بد الحذر منها.

1- السعودية: 48.80 نقطة

2- إيران: 43.45 نقطة

3- قطر: 43.05 نقطة

4- أوزبكستان: 33.22 نقطة

5- الإمارات: 28.96 نقطة

6- الأردن: 26.43 نقطة

7- طاجيكستان: 21.38 نقطة

8- العراق: 20.18 نقطة