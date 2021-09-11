قفزة استثنائية

على الطريق تمضي الإمارات بثقة واقتدار في رحلتها صوب المستقبل بمبادرات استثنائية ترسخ أقدامها في مسيرة النهضة، بالعلم والتفاني، وفق رؤية القيادة الرشيدة. ومع إطلاق الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» في قصر الوطن اليوم، تنطلق فعلياً دورة تنموية شاملة تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني والمجتمع كله طاقة جديدة هائلة، تدعم استراتيجياتنا الوطنية وفق نهج مستدام يمنح الأجيال المقبلة خلال الخمسين الجديدة المزيد من المكاسب والتقدم والتطور، بالوصول إلى أفضل المراتب عالمياً، وتصدّر المؤشرات الإقليمية والدولية في شتى القطاعات والمجالات.

وباطّراد النمو تدعم الإمارات مكانتها وتعزز تنافسيتها الرائدة عالمياً بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، بما يضمن الحياة الكريمة لمجتمعها عبر «مشاريع الخمسين»، التي تستهدف الجميع، مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص. إنها نهضة شاملة، يستفيد بثمارها كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو خلال العقود الخمسة المقبلة.

الإمارات بذلك على عتبة مرحلة غير مسبوقة في تاريخها، لأن المستهدف يتجاوز حدود المستحيل، بالعلم والتكنولوجيا وبالتخطيط الاستراتيجي الشامل من أجل استقطاب أضخم الاستثمارات وأفضل المواهب وأكفأ الكوادر، لإطلاق مشاريع بالغة التطور تضع الدولة في مصافّ أكثر الأمم تقدماً وتطوراً، بمضاعفة رفاهية الحياة وجودتها ومستويات الأمن والأمان والاستقرار.

"الاتحاد"