تعويم سفينة جنحت بقناة السويس
نجح الأسطول البحري لقناة السويس، اليوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم 54 بالمجرى الملاحي للقناة المصرية.
وأفادت المصادر بالتدخل السريع لقناة السويس بعد جنوح سفينة صب بالترقيم 54 كيلو متر بالمجري الملاحي.
وأشارت المصادر إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 متر، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأكدت المصادر، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة صب في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي