روني: «الدون» حافز لـ «القتال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتوقع النجم الإنجليزي المخضرم واين روني أسطورة مانشستر يونايتد الحية، أن تكون عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى «الشياطين الحمر»، بعد 12 عاماً من مروره الأول، حافزاً مهماً يدفع الفريق إلى القتال، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولعب روني ورونالدو سوياً في «أولد ترافورد»، وفازا معاً بثلاث بطولات دوري، من 2006 إلى 2009، وبطولة دوري أبطال في موسم 2007-2008.

ولا يساور روني الملقب بـ «الفتى الذهبي»، أدنى شك في أن «الدون» سيلعب دوراً مؤثراً وأساسياً مع الفريق هذا الموسم.

وعندما سألت شبكة «توك سبورت» روني عن الأثر الذي يمكن أن يحدثه رونالدو في «اليونايتد»، قال: ما زال كريستيانو أحد أفضل لاعبي العالم، ولقد شاهدناه قبل أيام في مباراة منتخب بلاده ضد جمهورية أيرلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكيف نجح في إنقاذ منتخب بلاده بتسجيل هدفين في أقل من 7 دقائق، قبل نهاية المباراة، ليفوز فريقه 2-1، بعد أن كان مهزوماً صفر-1 حتى الدقيقة 89، إذاً أعتقد إنه يمكنه أن يحدث تأثيراً كبيراً في «البريميرليج».

وأضاف: أعتقد أن «اليونايتد» أصبح على استعداد للقتال من أجل اللقب، بل يجب عليه أن يفعل ذلك هذا الموسم، ورونالدو لاعب كبير وستكون له لحظات عظيمة هذا الموسم، وأنا على ثقة من إنه سيسجل الكثير من الأهداف.

ولأن رونالدو مازال يتحدى السنين بلياقته البدنية غير الطبيعية، يرى روني إنه لن يعاني من أي مشكلة في الانسجام مع إيقاع اللعب في الدوري الإنجليزي، وقال روني: باعتباري مشجع ل «اليونايتد»، أريد الفريق أن ينجح وحسناً فعلوا بالتعاقد مجدداً مع كريستيانو رونالدو. وأضاف: أثق في أن عقليته الاحترافية ستؤثر على اللاعبين الشباب بوجه خاص، وسيكون قدوة حسنة يتعلمون منه، ولهذا فإنني أرى إن توقيت مجيئه رائع.

واختتم روني حديثه بقوله: رونالدو هو رونالدو ريال مدريد ويوفينتوس، وسيبقى كذلك في «اليونايتد» عاشقاً لتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية، وهو يدرك تماماً إن الدوري الإنجليزي بطولة بدنية في المقام الأول، لأنه سبق له اللعب فيه.