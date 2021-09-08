مبادئ إنسانية

جهود الإمارات في أفغانستان شكّلت موضع تثمين حكومات العالم، خاصة تجاه ما بذلته في مجال دعم عمليات الإجلاء من مطار كابول، إضافة إلى استقبال آلاف الأفغان مؤقتاً في طريقهم إلى دولة ثالثة، وتقديم أفضل سبل الرعاية الإيوائية والغذائية والصحية والترفيهية، مع استمرار تدفق طائرات الإغاثة الإماراتية عبر جسر جوي تم إنشاؤه بتوجيهات القيادة الرشيدة لتأمين احتياجات الشعب الأفغاني الشقيق في ظل الظروف الحالية.

ومن فيينا، حيث يجتمع رؤساء برلمانات العالم، يجدد ممثلو الشعوب مواقف بلادهم المقدرة للجهود الإماراتية الإنسانية، ودعمها الدائم لاحتواء التداعيات الناتجة عن الظروف الحالية في أفغانستان، وسرعة الاستجابة للأزمات، وهو نهج إماراتي مستمد من ثوابت إنسانية تجاه كل شعوب العالم، والإيمان بضرورة التعاون للحيلولة دون تفاقم الأزمات وتأثيراتها على الفئات الأقل ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، ترسيخاً للأخوّة الإنسانية والتضامن خلال التحديات.

في كل أزمة، وعلى مدى عقود، تؤدي الإمارات رسالتها تجاه الشعوب الأقل حظاً، انطلاقاً من قيم العطاء وعمل الخير الراسخة تاريخياً على هذه الأرض، دون النظر إلى العرق أو اللون أو الثقافة، أو أي اعتبار سياسي.. وهذه الرسالة أيضاً هي جزء أساسي في مبادئها العشرة لمسيرتها خلال الخمسين عاماً القادمة، ذلك أنها تضع الإنسان أينما وجد في صلب نظرتها المستقبلية للتنمية والازدهار، وإحلال السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

"الاتحاد"