أبطالنا فخرنا

رفعوا علم الإمارات عالياً، في ميادين كثيرة، وانخرطوا بفعالية في مختلف القطاعات، وسطروا قصص نجاح رياضية واقتصادية وتعليمية ومجتمعية، متجاوزين كل تحدٍّ بعزيمة وطموح، لا يعرفون المستحيل، ولا يتوقفون عند حد.. هم أصحاب الهمم، أصحاب الإرادة، محطّ فخرنا، يسجلون الإنجاز تلو الآخر، ويحفرون أسماءهم في ذاكرة قوائم البطولات.

أبطال بارالمبية طوكيو، المثال الأقرب لهؤلاء الأبطال من أصحاب الهمم الذين استطاعوا ورغم كل تحديات وتداعيات الجائحة، والمنافسات في أكبر البطولات العالمية، انتزاع الذهب والفضة والبرونز، ليضيفوا حلقة جديدة في قصة المجد التي بدأها زملاؤهم في الدورات البارالمبية السابقة، ويرفعوا رصيد الإمارات إلى 22 ميدالية في تاريخ المشاركات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعبّر عن فخره بعزيمة هؤلاء الأبطال وقوة إرادتهم، وهو الذي يقف بكل قوة مع أصحاب الهمم، ويشجعهم ويرفع من عزيمتهم، ويوجه بتوفير أفضل ظروف الرعاية الاجتماعية لهم، وتوظيف طاقاتهم، انطلاقاً من إيمان سموه المطلق بدورهم في البناء، ووضع بصماتهم في مسيرة التنمية.

أصحاب الهمم، في مقدمة اهتمامات الدولة، فهم يحظون بأفضل سبل الرعاية الاجتماعية وتعليم نوعي، وهم على قدم المساواة مع الأصحاء في كل التشريعات، كما تم تهيئة البنية التحتية في الدوائر والشوارع والمرافق العامة لتكون صديقة لهم، إلى جانب توفير برامج التشغيل والتدريب والعمل في الجهاز الحكومي، وفتح الآفاق أمامهم لتسجيل الإنجازات، ذلك أن أبطالنا محطّ فخرنا وأهم أولوياتنا.

"الاتحاد"