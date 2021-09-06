وصول طائرة المساعدات الإنسانية الرابعة إلى كابول لدعم الشعب الأفغاني

في إطار الجسر الجوي الذي وجه بتسييره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الشعب الأفغاني.

وصلت طائرة المساعدات الإماراتية الرابعة ـ في أقل من 48 ساعة ـ إلى العاصمة الأفغانية كابول تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.

ويستمر الجسر الجوي الإماراتي على مدار الساعة بتكثيف مساعداته التي تستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في مد يد العون إلى المجتمعات والفئات التي تحتاج إلى المساعدة خاصة خلال الأزمات.

يذكر أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول في العالم التي ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابول بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان.