الروبل يهبط وينتظر دعم «المركزي الروسي»

موسكو (رويترز) - تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين مبتعدا عن أعلى مستوى له خلال أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط تعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة.

وعند الساعة 15.30 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.4 بالمئة أمام الدولار عند 73.04 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر يونيو عند 72.55 يوم الجمعة.

وفي مقابل اليورو، انخفض الروبل 0.3 بالمئة إلى 86.64.

وقد يتلقى الروبل دعما من البنك المركزي الروسي إذا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة للمرة الخامسة هذا العام في مسعى لكبح تضخم أسعار المستهلكين.

وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي سيزيد سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة، لكن محللين كثيرين يتوقعون زيادة أصغر قدرها 25 نقطة مئوية.