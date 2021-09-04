انطلاقة كبرى

بمبادرات نوعية تمضي الإمارات قدماً إلى الأمام، لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في مسيرة التنمية خلال الخمسين المقبلة. واليوم.. مع بدء الإعلان عن 50 مشروعاً وطنياً استراتيجياً جديداً، تنطلق الدولة صوب قفزة اقتصادية استثنائية في مختلف القطاعات، تبشر بمرحلة جديدة من النمو والازدهار، لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة. بداية مختلفة ومميزة للموسم الحكومي، تطلقها القيادة الرشيدة، من أجل صناعة مستقبلٍ زاهرٍ للإمارات، وفق رؤيتها الحكيمة التي تستهدف دوماً تعظيم المكاسب وتعزيز المكتسبات واستدامة النمو، بمضاعفة الجهود واستثمار الفرص وتجاوز الصعوبات.

والكلُ شركاءُ في النجاح الذي يزداد ويطرد بمزيدٍ من الإبداع والابتكار، وبالتعامل بإيجابية مع التحديات. فالإمارات أرض الفرص والأحلام والموهوبين وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة، لتحقيق أقصى الطموحات.. ولا مستحيل على أرضها الخيرة، بعدما رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً كقاعدةٍ متينةٍ وصلبةٍ للنجاح والتميز في كل المجالات، بجهود وسواعد وعقول أبنائها المخلصين الذين أثبتوا على الدوام تفوقهم وتفانيهم في خدمة الوطن، لتحويل رؤى القيادة إلى حقيقة وواقع.

والتفاؤل كبير، والتوقعات عالية، بتواصل مسيرة النجاح. فما تحقق خلال الخمسين الماضية من إنجازات كبرى، يؤكد أن الإمارات ستحقق في الخمسين المقبلة قفزات حقيقية على كل المستويات، بما يدعم جهود الدولة الخيرة في سعيها المتواصل لضمان رفاهية ورخاء شعبها وأمن وسلام واستقرار المنطقة والعالم.

"الاتحاد"