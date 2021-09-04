منتخب الشباب يخسر أمام الكويت ودياً



دبي (الاتحاد)

خسر منتخب الشباب مواليد 2003 أمام الكويت بهدفين لهدف، في المباراة الودية الأولى التي جرت على ملعب ذياب عوانة في دبي، ضمن معسكره الداخلي باتحاد الكرة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة العراقية نوفمبر المقبل، سجل هدف منتخبنا صالح الحوسني في الدقيقة 46.

خاض «أبيض الشباب» المباراة بتشكيلة، ضمت سعيد المقدامي في حراسة المرمى، وخميس المنصوري، حميد المهري، محمد شعبان، حمد اليماحي، صالح الحوسني، مبارك أحمد، منصور المنهالي، محمد مطر، سلطان عادل، ضاري فهد.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيجا على مشاركة غالبية اللاعبين خلال شوطي المباراة، ويلتقي المنتخبان مجدداً غداً «الأحد» في المباراة الودية الثانية على الملعب ذاته.

شهد المباراة عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد.