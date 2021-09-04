القايد يهدي الإمارات ميدالية جديدة في «بارالمبية طوكيو»

رضا سليم (دبي)

أهدى بطلنا البارالمبي محمد القايد الإمارات الميدالية الفضية في سباق 800 متر، على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، وهي الميدالية الثانية له في الدورة، ليرفع رصيد بعثتنا إلى 3 ميداليات ملونة، حيث سبق له الفوز بالميدالية البرونزية، في سباق 100 متر، على الكراسي المتحركة، وكانت أول ميدالية لبعثتنا في الدورة، فيما حقق عبدالله العرياني الميدالية الذهبية في الرماية.



وسطر القايد تاريخاً جديداً في مسيرته الرياضية، خاصة أنه سبق له الفوز بفضية وبرونزية في «بارالمبية لندن 2012»، و3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا عام 2013، و5 ذهبيات دفعة واحدة في عام 2016، حيث توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة في دبي، كما فاز بالميدالية الذهبية الأولى في دورة الألعاب البارالمبية «ريو دي جانيرو 2016»، كما أحرز 3 ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 «ذهبية وفضية وبرونزية».