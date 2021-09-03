أظافرك يمكن أن تكشف لك الإصابة بأمراض خطيرة

كشف طبيب بريطاني كيف يمكن للتغيرات في لون وشكل الأظافر أن تشير إلى مشاكل صحية بعضها أمراض خطيرة كالسرطان.

وتحدث الدكتور كاران راجان، في تسجيل نشره على حسابه على تطبيق "تيك توك"، عن علاقة ملمس ومظهر أظافر الشخص بوضعه الصحي.

وفي مقطع فيديو حديث، شوهد أكثر من 8 ملايين مرة، بحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح راجان أن وجود خط داكن على الأظافر يتوسع في الحجم، إذا لم يكن ناتجا عن إصابة، فقد يكون نوعا نادرا من السرطان يُعرف باسم "الورم الميلانيني"، وهو نوع خطير من سرطان الجلد يحدث تحت الأظافر.

وقال إن الحفر الصغيرة، التي تظهر أحيانا على الأظافر، عادة ما تكون ناتجة عن "الصدفية أو التهاب المفاصل أو الأكزيما".

وأوضح راجان، الذي يتابع حسابه على "تيك توك" 4.2 مليون شخص، أن اصفرار الأظافر، يمكن أن يشير إلى عدوى فطرية، أو تراكم القطران والنيكوتين الناتج عن التدخين.

ويضيف الدكتور أن الأظافر الهشة، التي تتساقط منها أجزاء عند أطرافها، تعني النقص الغذائي، حاثا المتابعين على اتباع نظام غذائي متنوع.