الإنسان رسالتنا

احتواء التداعيات الإنسانية للأحداث في أفغانستان، شكّل أولوية لدى الإمارات التي بذلت منذ بداية الأزمة جهوداً استثنائية في عمليات الإجلاء، تبعتها باستضافة آلاف العائلات الأفغانية مؤقتاً، ثم إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لتوفير الاحتياجات لآلاف الأسر، بتوجيهات من القيادة الرشيدة التي شدّدت في أكثر من مرة على ضرورة التكاتف العالمي لمجابهة هذه التحديات الإنسانية، انطلاقاً من مبادئها وقيمها ودورها التاريخي في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع الدولي.

العائلات الأفغانية في مدينة الإمارات الإنسانية، كانت على موعد مع رجل الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي حرص على زيارتهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم غذائياً وصحياً وترفيهياً، وتقديم كل ما يحتاجونه من متطلبات خلال إقامتهم المؤقتة، وتأمين متطلباتهم خلال رحلة مغادرتهم إلى دول وجهة ثالثة، كتعبير حقيقي وإيمان راسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية الأخوة الإنسانية والتضامن بين الشعوب مما جعل من الإمارات ملهِماً للعمل الإنساني في العالم.

الإمارات صاحبة رسالة تقوم على الإنسان، وهو يشكل دافعها الرئيس في سرعة استجابتها للأزمات والتحديات في المجتمع الدولي، دون أية اعتبارات لمكان وجوده أو لونه أو دينه أو جنسه، كما أنها تقود تحركاً فاعلاً في مختلف المحافل الدولية بكونها أيقونة الإغاثة والعون ومنطلق المبادرات لاحتواء تلك الأزمات عبر التعاون لوقف المعاناة ومنع تفاقمها وإطالة أمدها، والوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

«الاتحاد»