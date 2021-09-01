رايكونن: «إنها النهاية»

باريس (أ ف ب)

أعلن بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن نيته الاعتزال من سباقات «الفورمولا واحد» مع نهاية الموسم، بعد مسيرة دامت 20 عاماً.

وكسب ابن الـ 41 عامًا نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفا روميو المتعثر.

ويعود اللقب العالمي الوحيد لرايكونن الى العام 2007، عندما كان يقود سيارة فيراري، متفوقاً آنذاك على سائقي مرسيدس الإسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

وقال رايكونن في بيان نشره عبر حسابه في انستجرام «إنها النهاية، هذا الموسم سيكون الأخير لي في «الفورمولا واحد».

وأضاف «إنه قرار اتخذته في الشتاء المنصرم، لم يكن قراراً سهلاً، ولكن بعد نهاية الموسم يكون قد حان الوقت لخوض أشياء جديدة».

ويحمل رايكونن الرقم القياسي بعدد المشاركات في سباقات «الفورمولا-1»، بـ 344 سباقاً، كما فاز بـ 21 منها، بالإضافة الى انطلاقه من المركز الأول 18 مرة وصعوده 103 مرات على منصة التتويج.

وخاض رايكونن موسمه الأول في عالم «الفورمولا واحد» مع فريق ساوبر عام 2001، قبل ان يحقق نجاحات كبيرة مع ماكلارين لمدة خمس سنوات، ففاز بتسعة سباقات، سبعة منها جاءت عام 2005 عندما احتل المركز الثاني في ترتيب السائقين خلف ألونسو.

غادر رايكونن عالم «الفورمولا» لعامين (2010 و2011) منتقلاً إلى سباقات الناسكار وبطولة العالم للراليات، غير انه عاد عام 2012 ليقود لمصلحة لوتوس، قبل ان ينضم مجدداً إلى فيراري بعدها بعامين.

تعود آخر انتصاراته الى جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2018، ليطوي مع نهاية ذاك الموسم مسيرته مع فيراري بانتقاله الى ألفا روميو.

عانى الفنلندي الأمرين، خلال الفترة الأخيرة، فاكتفى بتحقيق ست نقاط فقط منذ بداية العام الماضي.

وشكر رايكونن الملقب «بالرجل الجليدي» عائلته وفريقه قائلاً «مع إن الموسم لم ينته بعد، أود ان اشكر عائلتي، وجميع الفرق التي شاركت معها، وكل من كان معنيا بمسيرتي كسائق، وخصوصا جماهيري الرائعة التي شجعتني طوال هذا الوقت».

ورجحت تقارير إعلامية أن يكون مواطنه فالتيري بوتاس بديلاً له في الفريق الإيطالي، مما قد يمهد الطريق لانتقال سائق وليامس الواعد البريطاني جورج راسل إلى مرسيدس.