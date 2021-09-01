عوض الدرمكي: مغادرة منطقة الراحة تقود إلى النجاح

قال الأديب عوض الدرمكي إن «مفتاح النجاح يتطلب التغيير الشخصي وامتلاك القدرات والمعارف والرغبة التي تدفع إلى الإنجاز، ولا بد من الحماس الذي ينبع من الداخل، لكي يتحوّل إلى طاقة للإبداع، وعلى الإنسان أن يقارن نفسه بمن هم أعلى منه لكي يلحق بهم وأن يغادر منطقة الراحة ويدير وقته بما يعود عليه بالنفع».

وتناول الدرمكي، في جلسة حوارية، نظمتها هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، في استراحة السحب بمدينة خورفكان، بعنوان «رحلة كاتب»، تجربته في تأليف كتابه «يا ذكريات سان دييغو»، الذي يوثق لمرحلة دراسته في أميركا، وتوقف عند الرحلة التي مر بها للانتهاء من كتابه «الديناصورات لا تعرف قيادة الكاديلاك»، مشيراً إلى أنه حاول أن يقدم من خلاله رؤيته لتنمية وتطوير النظر إلى علم الإدارة، بعد أن تبيّن له أن إشكالية المجتمعات العربية ليست في نقص القدرات والكفاءات، بل في إداراتها.

وكشف الدرمكي سر اهتمامه بالتاريخ الإسلامي في كتاباته، واعتبره محصلة للانتماء الطبيعي للثقافة العربية والإسلامية، إلى جانب ملاحظته لما بين الحضارات الإنسانية من اختلافات، أظهرت له أن الحضارات التي مرّت على التاريخ البشري لم تسلم من الصراعات وشيوع القسوة والاستعباد، بينما حفظت الحضارة الإسلامية الحقوق ولم تجامل أو تفرّق بين الناس على اختلافهم.

وتطرق إلى روايته التاريخية التي كتبها عن تغريبة ابن زريق البغدادي، تحت عنوان «لا تعذليه»، وكيف ألهمته قصيدة ابن زريق الشهيرة للخوض في مرحلة تاريخية استغرقت ثلاث سنوات للإحاطة بتفاصيلها وأجوائها التي صوّرت ملامح المعمار والأزياء ورجالات الدولة والأحداث المفصلية التي صاحبت زمن ابن زريق البغدادي.