تعاون وتفاؤل

رسائل إيجابية متعددة انطلقت من العراق إلى العالم، مشددة على ضرورة التعاون للقضاء التام على الإرهاب، والعمل على تغليب سياسة الحوار، وتوحيد الجهود بما ينعكس إيجاباً على استقرار وأمن المنطقة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص خلال مشاركته في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، على تأكيد عودة عاصمة المنصور والرشيد والعالم، إلى موقعها الإقليمي والعالمي.

إيجابيات كثيرة اجتمعت معاً في مكان واحد. فاللقاء الإماراتي القطري أكد على المصير الخليجي الواحد. واللقاء الإماراتي الكويتي شدد على رؤية الخير والتقدم والازدهار في مستقبل دول الخليج والمنطقة. واللقاء الإماراتي الإيراني تمنى تطوير علاقات إيجابية وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.

تفاؤل إماراتي بنهضة ومجد بغداد العلم والعزم والحكمة، لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة، يؤكده دعم للخطوات العراقية لتحقيق الرخاء ومواجهة التحديات، وتعزيز أركان السلام الإقليمي، إيماناً بأهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والازدهار.

مؤتمر بغداد الذي جمع المنطقة والعالم، أعاد صورة العراق في التوازن، والتعاون، والانفتاح، وإرساء الحوار بدلاً من الصراعات. والإمارات تؤمن بالتعاون والشراكات التنموية، وأن حل النزاعات سلمياً هو الطريق لبناء مستقبل أفضل.

"الاتحاد"