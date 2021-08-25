«ديدا» يحافظ على «نقطة النسور» أمام «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

تعادل الوصل مع خورفكان بهدف لكل منهما، في مباراتهما مساء اليوم «الأربعاء» ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، تقدم الوصل بواسطة أراوخو في الدقيقة الثانية، وأدرك كايكي التعادل لخورفكان في الدقيقة 31، وتصدى أحمد ديدا حارس خورفكان لركلة جزاء سددها فابيو ليما في الدقيقة 73 .

لم ينتظر الوصل طويلاً لافتتاح التسجيل، عندما انطلق فابيو ليما من الجهة اليسرى، وحول كرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها الأوروجوياني ميشيل أراوخو برأسه، وأودعها داخل الشباك في الدقيقة 2 .

وأثمرت محاولات خورفكان عن إدراك التعادل، بعد مجهود فردي من يوسف العامري الذي انطلق من الجهة اليمنى من منتصف الملعب، ومرر الكرة إلى البرازيلي كايكي داخل منطقة الجزاء، والذي لم يتوان عن إيداعها داخل الشباك في الدقيقة 31 .

تواصلت محاولات الفريقين في الشوط الثاني، وأهدر الوصل فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من علي صالح، تصدى لها أحمد ديدا حارس خورفكان لترتد الكرة إلى أراوخو الذي حولها بغرابة خارج الشباك في الدقيقة 52 .

وتألق أحمد ديدا حارس مرمى خورفكان بالتصدي لركلة جزاء نفذها فابيو ليما في الدقيقة 73.