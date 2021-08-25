ما سر زيادة الإصابات الأخيرة بكورونا في مصر؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تم اكتشاف إصابة لسيدة خلال شهر يوليو الماضي بمتحور دلتا بلس أحد متحورات فيروس كورونا الجديدة، هكذا ما أوردته وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الجاري، في الوقت الذي تشهد فيه مصر زيادة واضحة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

«الاتحاد» تواصلت مع مصدرين مطلعين على الوضع الوبائي المصري، حيث أشار الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة في المركز القومي للمصل واللقاح «فاكسيرا» إلى أن مصر على أعتاب الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، ومن ثم يمكن أن يكون زيادة أعداد الإصابات الفترة الأخيرة راجعاً لبدء الموجة الجديدة.

وأضاف الحداد أن الزيادة إلى الآن طبيعية مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بشكل واضح ما أدى إلى هذه الزيادة البسيطة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خصوصاً خلال الأسبوع الأخير والذي تجاوزت فيه الإصابات 100 إصابة يومياً فيما وصل متوسط الوفيات يومياً إلى 7 تقريباً.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 286735 من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و 16683 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن ظهور متحور دلتا في مصر لا يعد سبباً في زيادة الإصابات مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يمثل سبباً رئيساً في زيادة الإصابات بفيروس كورونا وانتشار الحفلات الغنائية إلى جانب موسم المصايف.

وأضاف أن اتباع الإجراءات الاحترازية ضروري هذه الفترة خصوصاً مع ظهور متحور دلتا بلس في مصر، مشيرًا إلى أن الحالة التي ظهرت عليها أعراض متحور دلتا بلس لسيدة مسنة وفضلت البقاء في المنزل لتلقي العلاج حيث لم تظهر عليها أعراض شديدة، وكان ذلك خلال شهر يوليو الماضي.