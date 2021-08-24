تنمية عالمية

تلبية المتطلبات الحياتية للمجتمعات الأكثر حاجة، وتمكين وحماية الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والفتيات، ودعم أوجه التنمية عبر تمويل مشاريع التعليم والصحة، أهم مستهدفات المساعدات الإماراتية على مدى العقود الماضية، والتي تنطلق من مبادئ الاتحاد وقيم العطاء المستمدة من موروثنا الاجتماعي، لتؤكد دور الدولة الريادي العالمي في تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية في عشرات الدول المستفيدة.

ولأن التنمية واستدامتها، نهج إماراتي، كونها تضمن ديمومة الخدمات، وتجديد الموارد ما يعزز بالتالي تحقيق الاستقرار المجتمعي، فإن مساعداتها التنموية، وفق تقرير أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حازت 87.7% من إجمالي مساعدات الدولة الخارجية البالغة 206 مليارات درهم على مدى الـ12 عاماً الأخيرة، لتحل في صدارة أعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية للمرة الرابعة، وتحقق هدفها الرئيس لرسالة الإمارات الإنسانية المتمثلة بترسيخ الاستقرار والازدهار والسلام، والعيش الآمن لكل البشر.

غايات نبيلة، تنطلق منها الإمارات في مساعداتها التي تنظر للإنسان فقط، وليس للونه أو معتقده أو طائفته أو جنسه، فالفقر والأوبئة والنزاعات والكوارث لا تفرّق بين البشر، والتحديات الإنسانية واحدة، حيث لا تزال أزمة جائحة «كوفيد- 19» ماثلة أمامنا بوصفها التحدي الصحي الأكبر في القرن الحالي، والتي كان للاستجابة الإماراتية، في إطار التعاون والتضامن العالمي، أثر واضح في احتواء تداعياتها، وتمكين المجتمعات المحتاجة في أكثر من 117 دولة حول العالم.

«الاتحاد»