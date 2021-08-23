تكاتف وتضامن

تستمر الإمارات بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في عمليات إجلاء الرعايا من أفغانستان، مؤكدة الحرص والاستعداد الدائم لتقديم كل أشكال الدعم، ومد يد العون لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلال لقائه وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان، وفلورنس بارلي أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن، ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة.

رسالة سامية لإمارات الإنسانية، شددت على أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن، مشيدة بالثقة المشتركة التي تجمعها وفرنسا في رؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار.

فرنسا شكرت الإمارات على التسهيلات المهمّة التي قدمتها في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول، وتوفير العبور الآمن لهم بجانب رعايا العديد من الدول الصديقة، ودورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية. وكذلك فعلت نيوزيلندا بإشادتها بالجهود المقدّمة من الإمارات، والدور الحيوي للخدمات اللوجيستية.

تبقى الأنظار متجهة إلى مطار كابول، حيث إجلاء الرعايا مستمر مع قرب انتهاء العد العكسي لهذه العمليات في31 أغسطس. ومعظم الدول تتجه إلى طلب المزيد من الوقت لإتمام المهمة من خلال الحوار والتفاوض لعبور هذه المرحلة الحساسة من دون أي تصعيد أو خلافات.

"الاتحاد"