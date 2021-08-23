اتحاد الكرة يحتفى بالوفد الإعلامي لبعثة السودان



دبي (الاتحاد)

احتفل اتحاد كرة القدم، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام، بالوفد الإعلامي المرافق لبعثة منتخب السودان الذي يقيم معسكراً بالدولة، استعداداً لاستهلالية مشواره في الدور الثاني، لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يستضيف الاتحاد معسكر السودان في دبي، والذي يستمر إلى 29 أغسطس الحالي.

حضر الاحتفال، الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر الأمين العام للجمعية، وأعضاء الوفد الإعلامي المرافق لمنتخب السودان.

وجرى خلال الاحتفالية تبادل الكلمات الترحيبية، حيث تحدث الأمين العام لاتحاد الكرة عن العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تمنياته للمنتخب السوداني بالظهور المميز في الاستحقاقات التي تنتظره.

من جانبه، أشاد حسن برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني، باهتمام الإمارات واتحاد الكرة ببعثة «صقور الجديان»، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

في المقابل، تناول محمد الجوكر، العلاقات الرياضية الضاربة في جذور التاريخ بين البلدين الشقيقين، والتعاون الإعلامي في مجال الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي منذ ستينيات القرن الماضي، مرحباً بوفد الإعلاميين السودانيين، ومتمنياً لمنتخب السودان التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.