زفيريف و نادال «لعبة المقاعد»



باريس (أ ف ب)

خطف الألماني ألكسندر زفيريف المركز الرابع من الإسباني رافايل نادال في تصنيف رابطة المحترفين للتنس، في أعقاب تتويجه بدورة سينسيناتي للماسترز، فيما خسرت اليابانية ناومي أوساكا وصافة تصنيف رابطة المحترفات.

وحقق زفيريف «24 عاماً» لقبه الثاني في الماسترز هذا العام والخامس في مسيرته بفوزه في النهائي على الروسي أندري روبليف الذي بقي سابعاً، ليصعد إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ مايو 2019، وبات على بُعد مركز واحد من أفضل تصنيف له عندما احتل المركز الثالث في نوفمبر 2017.

وعطفاً على المستويات التي يقدمها أخيراً بعد فوزه بذهبية أولمبياد طوكيو، سيشكل الألماني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر الحالي الخطر الأكبر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولاً الساعي للفوز بلقبه الرابع في «الجراند سلام» هذا العام وتحقيق إنجاز تاريخي.

لدى السيدات، خسرت أوساكا الوصافة بعد خروجها من الدور الثالث في سينسيناتي، بعد أن بلغت نهائي الدورة في 2020، قبل أن تنسحب قبل انطلاق المباراة، وحلت مكانها البيلاروسية أرينا سابالينكا في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

وعززت الأسترالية آشلي بارتي صدارتها بعد لقب خامس هذا العام في سينسيناتي على حساب المفاجأة السويسرية جيل تيخمان في النهائي التي تقدمت 32 مركزاً من 76 إلى 44.