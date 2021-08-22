مدارس آمنة

عودة آمنة للمدارس وفق بروتوكول يتضمن إرشادات وضوابط لتشغيل المنشآت التعليمية في الدولة تراعي جميع الجوانب الكفيلة بمنع انتشار فيروس كورونا، سواء داخل الحرم المدرسي أو الصفوف، أو وسائل النقل، أوخدمات الدعم، بعد عام ونصف العام على انتظام الطلبة في تجربة التعليم «عن بُعد» ونجاح القطاع التعليمي في ضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية.

يعود الطلبة والهيئتان التعليمية والإدارية إلى التعليم الوجاهي، في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة باستقرار الحالة الوبائية وتسجيل أرقام عالمية في معدلات إعطاء اللقاحات في المجتمع ككل، وفي القطاع التعليمي الذي تم تطعيم 86% من معلميه و84% من إدارييه وفنييه، في حين تتقدم عملية إعطاء اللقاحات للطلبة من أجل العودة إلى المدارس، عبر توفير مراكز تطعيمات خاصة لهذه الفئة وتسهيل الحصول عليها، مع استمرار عملية التوعية بأهمية اللقاح من أجل سلامة الطلبة والمعلمين والكوادر والمجتمع.

استمرار إنجازات الدولة المتحققة في مجال التصدي لجائحة «كورونا»، يحتاج إلى التكاتف بين الأفراد جميعاً كل في موقعه، كما أن ضمان تحقيق تعليم آمن وصحي على مدى العام الدراسي، الذي ينطلق الأحد المقبل، مرتبط بتعاون أطراف العملية عبر الإقبال على أخذ اللقاح، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الهادفة إلى حماية صحة أبنائنا وأفراد أسرنا بالمقام الأول، وتهيئة أفضل بيئة لبث الفرح بين أروقة الصفوف وساحات المدارس معلنين تدشين أهم مظاهر عودة الحياة إلى طبيعتها.

"الاتحاد"