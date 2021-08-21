تحديث قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون حاجة لحجر صحي

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر"، اليوم السبت، القائمة الكاملة المحدثة للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف المكتب "يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 22 أغسطس 2021".

والدول هي: أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، التشيك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النمسا، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هولندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

يرجى العلم بأنه جارٍ تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا. وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.