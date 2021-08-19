إمارات الإنسانية

في مواجهة أي أزمة أو كارثة، إقليمية كانت أم دولية، تتصدر الإمارات مشهد الإغاثة في مد يد العون لكل محتاج في أي مكان بالعالم.

ووسط أحداث متسارعة في أفغانستان شهدت وما تزال مغادرة شبه جماعية للرعايا الأجانب، تسهم الإمارات في تسهيل عملية إجلاء مسؤولي وموظفي مجموعة من الدول والمنظمات بأمان عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.

الدور الإماراتي المشهود، لاقى شكر وتنويه العديد من الدول، أبرزها أستراليا، التي أعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته الدولة في عملية إجلاء رعاياها، والبعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة من أفغانستان، وفرنسا وبريطانيا اللتين أثنتا على الجهود الإماراتية في هذا الصدد.

رسالة إنسانية ثابتة من الالتزام بتعزيز التعاون الدولي في حماية وإغاثة المحتاجين، وأيضاً في دعم الحلول السلمية ومتعددة الأطراف من خلال العمل مع الشركاء لدفع جهود تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية والاستقرار.

الإمارات التي استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته لاعتبارات إنسانية، تنضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني، وتشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل في الجمهورية الشقيقة.

يبقى الحل السياسي الجامع، الوحيد القادر على صنع وضمان السلام. وتبقى الإمارات مستعدة دائماً لتقديم أي دعم وعون للجهود الدولية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الاتحاد»