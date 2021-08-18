رُوَّاد الإنسانية

العطاء قيمة تأسس عليها الاتحاد، والإنسانية نهج حكَم سياسات الإمارات في علاقاتها مع العالم، وأرض الوطن الطيبة منارة تشع منها جهود الإغاثة لمختلف الدول، فمساعدات الإمارات جابت أكثر من 201 دولة على مدى عقود خمسة، تم خلالها تقديم أكثر من 320 مليار درهم، توزعت بين إقامة المشاريع التنموية، وتحسين ظروف المجتمعات صحياً وتعليمياً وغذائياً، ودعم الفئات الأكثر تأثراً كالنساء والأطفال، والاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

جائحة كورونا مفصل ونقطة مضيئة في تاريخ العمل الإنساني الإماراتي، فقد شكلت مساعدات الدولة 80 % من حجم الاستجابة الدولية للجائحة التي تعتبر أكبر أزمة صحية في القرن الحالي، لترسخ الدولة أنموذجاً ريادياً في سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث، بغض النظر عن الأعراق والجنسيات والطوائف والقوميات، بالتزامن مع استمرار برامجها ومبادراتها لتحصين المجتمعات، ودعم مختلف المشاريع التي تصب في تحقيق استدامة التنمية، وبما يحقق الاستقرار والازدهار.

رُوَّاد العمل الإنساني كانوا موضع تكريم دائم في الإمارات عبر مبادرات عديدة، وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمنح الإقامة الذهبية لهم، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتوفير البيئة الآمنة والداعمة لهم على جهودهم الاستثنائية وتشجيعهم ومساندتهم، ولتكون الإمارات حاضنة العطاء ورواده، ووطن الإنسانية العالمية خلال مسيرتها الخمسينية المقبلة.

«الاتحاد»