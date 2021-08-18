شابة عمرها 19 عاماً تطمح لتسجيل رقم قياسي في الطيران حول العالم

انطلقت الطيارة الشابة زارا رذرفورد (19 عاماً) اليوم الأربعاء في محاولة تستغرق ثلاثة أشهر للفوز بلقب أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم.

أقلعت رذرفورد من مطار كورتريك-ويفلجيم الدولي في غرب بلجيكا على متن طائرتها (شارك) خفيفة الوزن، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم.

وتأمل الفتاة البريطانية البلجيكية في أن تشجع رحلتها الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.

وقالت «كبرت وأنا أحب الطيران والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لكنني لم أر العديد من النساء أو الفتيات الأخريات يفعلن ذلك. كنت أرى على الدوام أنه أمر محزن جدا أو محبط... أتمنى أن أُشجع الفتيات على دخول هذا المجال».

وتسعى رذرفورد لانتزاع اللقب من شايستا ويس التي أصبحت أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم وعمرها 30 عاماً.

وأصغر حامل للقب من الذكور هو ميسون آندروز الذي كان عمره 18 عاماً عندما أكمل تلك الرحلة. وسوف تستغرق رحلة رذرفورد نحو ثلاثة أشهر ستتوقف خلالها في 52 دولة، بينها جرينلاند والصين ونيكاراجوا، حيث ستُقيم مع عائلات من الكان أو في فنادق. وتبدأ رذرفورد، المولودة لأبوين طيارين، دراستها الجامعية العام المقبل وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء. قالت «أعشق المغامرة وأعتقد أن الفضاء ربما يمثل أكبر مغامرة».