الفضاء.. معرفة واستدامة

في غضون 7 سنوات فقط، منجزات كبرى استطاعت الإمارات تحقيقها في قطاع الفضاء، بدأت بإطلاق مشروعها لاستكشاف المريخ، الذي تحقق عبر مسبار الأمل، وتأطير جهودها بتأسيس أول وكالة فضاء عربية، وتأهيل طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين آخرهم فريق مشروع محاكاة الفضاء، وبناء كوادر وطنية هندسية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، عبر الإسهام بالمعرفة البشرية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ولما كانت خدمة المجتمع العلمي العالمي، هدفاً رئيساً تنطلق منه جميع مشاريع الإمارات الفضائية، عملت الدولة على إطلاق أقمار اصطناعية بدأت بـ«خليفة سات»، لتوفير بيانات حول كوكب الأرض، فيما بدأ فريق وطني حالياً العمل على هيكل القمر الاصطناعي «محمد بن زايد» الذي يرسي معايير جديدة في قطاع التصوير الفضائي، كثاني قمر اصطناعي بعد «خليفة سات»، يتم تطويره وبناؤه بالكامل بأيدٍ وطنية لينطلق في مهمته للفضاء في 2023، إلى جانب أقمار اصطناعية عديدة أطلقتها جامعات إماراتية.

الإمارات تنطلق في رؤيتها لقطاع الفضاء ضمن مسيرتها التنموية، خلال الخمسين عاماً المقبلة، بأنه يمثل أيضاً أساساً في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والاستدامة، نظراً لأهميته في استشراف التحديات التي يواجهها الكوكب خلال العقود المقبلة، وإعادة صياغة السياسات والمبادرات لتمكين المجتمعات من وضع الحلول المناسبة للحفاظ على المناخ والموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وتحقيق التقدم والازدهار.

"الاتحاد"