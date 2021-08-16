مبخوت «الذهبي» في «ليلة النجوم»



مراد المصري (أبوظبي)

قامت رابطة المحترفين بتكريم النجوم بجوائز الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك في حفل رائع، مساء اليوم «الاثنين»، في فندق «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، حيث اجتمعت خلالها أسرة كرة القدم، وسط أجواء غلفها الترقب، لمعرفة هوية الفائزين والاحتفاء بهم، كما جاء الحفل ليرفع من درجة الترقب لانطلاق الموسم الجديد الذي يدشنه «دوري أدنوك للمحترفين»، بداية من الخميس المقبل.

حضر الحفل عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.

وتفاعل الحضور مع إعلان الفائزين الذي تمت أغلب فئاته وفق التقييم الفني، ومن خلال تصويت الأندية نفسها والجماهير ووسائل الإعلام، إلى جانب الجوائز التي تم توزيعها وفق الإحصائيات والمعايير.

شهدت قائمة الفائزين بجوائز الموسم، تتويج علي مبخوت مهاجم الجزيرة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما نال البرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس في الموسم الماضي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وحقق الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جائزة القائد لأفضل مدرب، وواصل الجزيرة تفوقه بفوز علي خصيف بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس.

ونال علي صالح من الوصل جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، فيما حقق إيجور جيسوس من شباب الأهلي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.



وحقق إسماعيل مطر قائد الوحدة، «ثنائية»، بفوزه بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وجائزة أجمل هدف في الموسم التي نالها عن هدفه أمام شباب الأهلي في لقاء الدور الأول من الدوري في الموسم الماضي، فيما نال جائزة أفضل منصة رقمية، من منصة سبورت فور أول، ونال النصر جائزة تراخيص الأندية المحترفة.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز حسب الإحصائيات والمعايير، ونال علي مبخوت لاعب الجزيرة جائزة الحذاء لهداف الدوري، وسيد خميس لاعب بني ياس جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وحقق المشجع محمد العوضي جائزة أفضل مدير فني للعبة فانتاسي.

وتم الكشف عن فريق الأحلام، وضمت القائمة كلاً من:علي مبخوت، جواو بيدرو، فابيو ليما، عبدالله رمضان، تولاني سيريرو، ريان مينديز، بندر الأحبابي، وليد عباس، ميلوس كوزانوفيتش، محمود خميس وعلي خصيف.

شهد الحفل إقامة أوبريت خاص قدم رسالة إلى خط الدفاع الأول، تقديراً لمجهوداتهم في توفير الأمن والسلامة لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة، وسلطت الضوء على الكلمات الخالدة «لا تشلون هم».

كما شهد الحفل تكريم الشركاء والرعاة، من مؤسسات وطنية أسهمت في النهوض بكرة القدم الإماراتية.



