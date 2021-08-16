البلوشي يفسخ عقده لأسباب خاصة

فيصل النقبي (مربح)

فسخ الحارس منصور البلوشي عقده مع العروبة، وذلك بعد أقل من شهرين من الانضمام إلى الفريق قادماً من خورفكان، مؤكداً أن القرار يعود لأسباب خاصة، رفض الإفصاح عنها، حيث توجه بالشكر إلى إدارة النادي على حُسن التعامل معه خلال الفترة الماضية.

وحول خطوته القادمة، قال البلوشي إنه ينتظر انتهاء الظروف، والتطلع إلى المستقبل، مشيداً بالتعامل الراقي من إدارة العروبة، وتفهم ظروفه الخاصة.

من جانب آخر، تسعى إدارة العروبة للانتهاء من ملف الأجنبي الرابع لإكمال عقد أجانب الفريق، وبالتعاون مع المدرب، ومن المقرر الإعلان عن الاسم الرابع خلال الساعات المقبلة وهو كاميروني الجنسية، وتأمل الإدارة في إتمام التعاقد معه حتى يلحق بمباراة الوحدة.

وأكد خليفة الملاحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، أن الفريق في أتم الجاهزية لمواجهة «العنابي» في افتتاحية «دوري أدنوك للمحترفين» على استاد الفجيرة، مشيراً إلى أن الفريق خاض وديات قوية.

وقال: إدارة النادي بدأت البحث عن حارس جديد بدلاً من منصور البلوشي، على أن يتم الإعلان عنه قريباً.