لايبزج.. «مارش إلى الخلف»!



برلين (أ ف ب)

استهل المدرب الأميركي جيسي مارش مشواره مع لايبزج، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارة على يد ماينز صفر-1 في ملعب الأخير اليوم «الأحد» في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمساويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورج، انتقل مارش هذا الموسم للإشراف على لايبزج خلفاً ليوليان ناجلسمان المنتقل لتدريب البطل بايرن ميونيخ.

وعلى غرار ناجلسمان الذي بدأ مغامرته البافارية «الجمعة» بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1، تعثر مارش في بداية مشواره مع لايبزج، رغم أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته كثيراً بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

واضطر ماينز إلى ادخال 11 لاعباً في العزل، بعدما تبين إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا، على رأسهم المهاجم النمساوي كريم أونيسيوو.

ووسط هذه الظروف، اضطر المدرب الدنماركي بو سفينسون إلى إدخال تعديلات على تشكيلته، لكن ذلك لم يمنع ماينز من حسم النقاط الثلاث أمام وصيف البطل، وتجديد فوزه على الأخير بعدما تغلب عليه 3-2 في آخر مواجهة بينهما في يناير الماضي على الملعب ذاته.

ويدين ماينز بالفوز إلى القائد الفرنسي موسى نياكاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، وإلى دفاعه وحارسه روبن زنتنر اللذين صمداً في وجه محاولات المهاجم السويدي إميل فورسبرج والوافد الجديد من أينتراخت فرانكفورت الهداف البرتغالي أندري سيلفا.