60 % الحضور الجماهيري في الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)



قررت رابطة المحترفين بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب، في مباريات مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة وكأس السوبر موسم 2021 - 2022، وذلك بنسبة 60% من السعة المتاحة في كُل استاد.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علماً بأن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.

وحدد اتحاد الكرة المسابقات والبطولات التي سيتم السماح للجماهير بحضور مبارياتها، وهي مسابقات رابطة المحترفين بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها، وبطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، ومسابقات كرة الصالات ومباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة ومسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية.

واعتمد الاتحاد وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة عودة مسابقات المراحل السنية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها الموسم الماضي نتيجة جائحة «كورونا».

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المسابقات التي سيتم تنظيمها في الموسم الجديد، وهي دوري الشباب تحت 21 عاماً، الشباب تحت 19 عاماً، الناشئين تحت 17 عاماً، الناشئين تحت 16 عاماً ، الأشبال تحت 15 عاماً ، الأشبال تحت 14 عاماً والأشبال تحت 13 عاماً.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد لكرة القدم، بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على دعمها الكبير للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، وقال إن عودة الجماهير إلى ملاعبنا المحلية بنسبة 60% في الموسم الجديد، ما كانت لتتحقق، لولا حكمة قيادتنا وحرصها على توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، خاصة في ظل جائحة «كورونا»، حيث سارعت قيادتنا إلى توفير كل المستلزمات الطبية والصحية منذ بداية الجائحة، ووفرت أدوات الفحص واللقاحات المعتمدة دولياً، فضلاً عن حملة التوعية المستمرة والإحاطة الإعلامية التي زادت من وعي أفراد المجتمع وجعلتهم قادرين على التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية بوعي ومسؤولية.

وأعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة 60%، وقال إن القرار جاء نتيجة ثمرة جهود مؤسسات كثيرة بالدولة تصدت للجائحة ببسالة وحكمة، خاصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكذلك خط الدفاع الأول في المؤسسات الصحية، من أطباء وعناصر طبية مختلفة، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققه نهائي كأس صحاب السمو رئيس الدولة الذي جمع فريقي شباب الأهلي والنصر، بحضور جماهيري بنسبة 30%، من سعة استاد هزاع بن زايد، كان حافزاً لزيادة النسبة في الموسم الجديد، حيث أثبت جمهورنا الكروي التزامه بالإجراءات الاحترازية، وكان متفهماً لكل اللوائح ومعايير الحضور والتشجيع، كما أن التزام المشجعين ساعد أيضاً في إنجاح مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي أقيمت في الدولة خلال يونيو الماضي.

وأكد رئيس الاتحاد أن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب المحلية بنسبة 60% سيكون سبباً رئيساً في إنجاح المسابقات الكروية في الإمارات، وجعلها أكثر قوة وإثارة، كما سيكون محفزاً للاعبين ولكل عناصر اللعبة، وقال إن قرار رفع نسبة الحضور الجماهيري في الموسم الجديد، سيكون تأثيره إيجابياً في أداء المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي جمهور الكرة إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، لضمان سلامة الجميع، مؤكداً أن جميع ملاعب الدولة جاهزة لاستقبال المشجعين وتنفيذ البروتوكول الصحي بدقة كبيرة.

وعبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عن سعادته بقرار عودة الجماهير إلى الملاعب الإماراتية بنسبة 60%، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة في التصدي لجائحة «كورونا»، وأشار إلى أن اتحاد الكرة وبالتعاون مع الجهات المختصة أصدر الدليل العام لعودة الجماهير وكذلك بروتوكول عمليات المباريات، وسيعمل على تحديثه وباستمرار.

وقال إن اتحاد الكرة سينظم عدداً من ورش العمل لشرح الدليل العام والبروتوكول بالتعاون مع رابطة المحترفين، حيث سيتم توضيح الأمور بالكامل لغرض الوصول إلى تطبيق دقيق لكل مفردات الدليل، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير لإدارات الأندية على تعاونها المستمر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات تملك بنية تحتية متينة ولديها ملاعب متطورة تساعد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسير وسهولة، مشيداً في الوقت ذاته بجمهور الكرة الذي كان حريصاً على تنفيذ البروتوكول الصحي بدقة في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أقيم في ستاد هزاع بن زايد يوم 16 مايو الماضي، ومباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.