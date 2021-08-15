عبد الله علي: الانتماء يحسم ملف تعاقدات العين

العين (الاتحاد)

أنهى العين إجراءات ضم سعيد أحمد قادماً من شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعدما تمسك اللاعب بالانتقال إلى «الزعيم»، رافضاً عروضاً عدة قبل تحديد وجهته الجديدة.

وقال عبد الله علي مشرف الفريق الأول بالعين: «سعيد أحمد لاعب متميز، ويملك القدرة على صناعة الفارق، قياساً بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، وفي العين هناك مبدأ واضح للتعاقدات، يتأسس على الرغبة في الانتماء إلى هذا الكيان الكبير، وسعيد أظهر رغبة كبيرة في الدفاع عن شعار «البنفسج»، وأهدافه تتسق مع طموحات النادي.

وأضاف: «اللاعب يظهر في تدريب اليوم، أما مشاركته أمام خورفكان، فإن الأمر بيد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، بعد الوقوف على مدى جاهزيته، لاتخاذ القرار المناسب حول الدفع به من عدمه.

ويعود العين إلى التدريبات اليوم، في المرحلة الأخيرة للتحضيرات قبل لقاء خورفكان، وحقق الفريق المطلوب خلال المعسكر الخارجي بإسبانيا والداخلي في دبي، والذي اختتمه بمواجهة النصر، لتجربة بعض الأفكار الفنية، وأيضاً منح الفرصة لعدد من العناصر.

من جانبه، أكد سعيد أحمد فخره بالانتماء إلى «قلعة الزعيم»، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرته، وقال: أعرف جيداً المطلوب مني خلال المرحلة القادمة لتحقيق طموحاتي الشخصية التي تتسق مع أهداف الإدارة وزملائي والجماهير العيناوية الوفية.

وقال: أشكر إدارة العين والجهاز الفني، بقيادة ريبروف، على الثقة الغالية، وشخصياً لا أميل إلى «لغة الوعود» في عالم كرة القدم، بقدر العمل والعطاء ومضاعفة الجهود، من أجل ترجمة أهدافي وطموحات جماهير العين على أرض الواقع، وأشكر إدارة شباب الأهلي وجماهيره التي ظلت داعمة.

وأضاف: العين أكبر أندية «دورينا»، ولا يوجد لاعب بالدولة يتلقى عرضاً من «الزعيم»، ويحوله إلى المقارنة، لأن ذلك لا تدخل فيه الحسابات المرتبطة بالعروض العادية، لذلك فإن عرض العين غير قابل للوضع في كفة الترجيح أو حتى التفكير، وشخصياً أطمح إلى حصد الإنجازات مع «الزعيم» صاحب الأرقام القياسية في عدد البطولات محلياً وقارياً وأفضل إنجازين حققتهما أندية الإمارات على الصعيدين القاري والعالمي، وأتطلع إلى حصد البطولات مع العين صاحب الأهداف الواضحة، والتي يتم تحديدها لأي لاعب قبل التوقيع على بنود التعاقد.