سر النجاح

التقييم الدائم والمتواصل أحد عوامل نجاح تجربة الإمارات الاستثنائية في التنافسية على كل المستويات، خاصة فيما يتعلق بأداء الحكومة الاتحادية. فالمعايير الدقيقة والآليات الفعالة التي تم وضعها بتوجيهات القيادة الحكيمة تضمن استمرار التفوق والتميز مهما كانت التحديات، لأن «خدمة الإنسان وتسهيل حياته ركيزة رئيسة في مسيرة عملنا الحكومي، والهدف الأسمى لكافة خطط وبرامج حكومة الإمارات»، كما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتثبت نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة بالحكومة الاتحادية أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح، وأن نهضتنا مستمرة ومتواصلة بجهود أبناء الوطن المخلصين، الذين يعملون بكل جدّ واجتهاد لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة. فتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية يسهم في تحقيق أعلى معدلات التنمية، ويدعم كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز. لتبقى الإمارات دائماً نموذجاً ومثالاً عالمياً ومصدراً للإلهام.

ويكشف حصول مركزين تابعين لـ«الداخلية» و«الهوية والجنسية» على تقييم 6 نجوم غير المسبوق، أن سقف الطموحات بلا حدود وفوق التوقعات، وهو ما يؤكده أيضاً حصول 14 مركزاً على تصنيف 5 نجوم، و32 مركزاً على تصنيف 4 نجوم. كما أن حصول بعض المراكز على تصنيف 3 نجوم يعني أن المطلوب بذل جهد أكبر، كمّاً ونوعاً، للوصول للتميز المأمول.

«الاتحاد»