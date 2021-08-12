نبني المستقبل

الإمارات تستمد عزيمتها من طموحات الشباب، وتستشرف مستقبلها من أجلهم.. هم يتصدرون مسيرتها التنموية بتعدد قطاعاتها، بعد أن أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم، وخطوا خطوات واسعة في شتى العلوم، بفعل تشجيع ودعم قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالشباب وقدراتهم ودورهم، وتفتح الآفاق واسعة أمامهم لبناء الغد، وسط بيئة حاضنة تشجع على الإبداع والتميز، وخطط حكومية تسخِّر الموارد لتمكينهم، ومراكز متخصصة وجدت لتوظيف طاقاتهم في مسارها الصحيح.

خطط واستراتيجيات واضحة عملت عليها الإمارات لتوفير التعليم والتدريب والظروف الاجتماعية والصحية المثالية للشباب؛ بهدف إعداد جيل متعلّم، مثقف، واعد، مؤهل ومستعد للانخراط بفعالية في المسيرة التنموية والنهضة الشاملة، فتمكنت الدولة في خمسة عقود من بناء قدرات شابة متسلحة بالعلم والمعرفة والتدريب في أهم القطاعات، كالفضاء والطاقة النووية والطب الاقتصاد والإدارة والرياضة، وأضحت نموذجاً عالمياً بتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة.

الشباب في قلب رؤية الدولة التي تحتفي سنوياً باليوم العالمي للشباب؛ ذلك أنهم أداتها الرئيسة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة لمستقبل الوطن الطامح نحو ريادة المؤشرات العالمية، وهم الأقدر على الابتكار والإبداع، وهم الثروة والقلب النابض بالإنجاز، الفخورون بقيادتهم، المعتزون بانتمائهم وولائهم وهويتهم وثقافتهم وقيمهم، المتطلعون إلى ردِّ الجميل والعطاء لوطنهم الإمارات الذي قدم تجربة استثنائية في رعاية الشباب وبناء قدراتهم والتفاعل معهم بشكل مباشر ودائم.

"الاتحاد"