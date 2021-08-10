روافد سياحية

مشاريع سياحية متنوعة في جميع ربوع الإمارات، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة الدولة التنموية الشاملة، وتسريع دورات عجلة الاقتصاد، وتنشيط السياحة، ورفد المجتمع بأفضل الخدمات، وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، إضافة لدورها في تنشيط السياحة الداخلية، عبر إبراز خصائص وجماليات كل إمارة، وترسيخ أهمية القطاع السياحي كأحد الروافد الرئيسة في الاقتصاد الوطني.

استراحة «السحب» في خورفكان شكلت محطة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تعتبر من أحدث المشاريع السياحية في المدينة، ومشروعاً وطنياً مهماً، ورافداً سياحياً نوعياً، تقدم لزائريها بانوراما لتاريخ المدينة العريق، كما تقدم إطلالة جميلة على الطبيعة الخلابة في المنطقة، وتجمع بين السياحة والترفيه والرياضة والخدمات، وتكمل أركان اللوحة الجمالية البديعة في المدينة.

هذه المشروعات تترجم استراتيجية الإمارات في مجال تطوير السياحة الداخلية، وجعل إماراتها السبع مقصداً للزوار، وتعزيز السمعة العالمية للدولة كوجهة سياحية متنوعة وغنية، بالتزامن مع المبادرات الاتحادية والمحلية لتنشيط السياحة وتشجيعها في مختلف المواسم، خاصة خلال موسم الشتاء، الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة السياحة الداخلية والخارجية لمختلف المناطق في الدولة.

"الاتحاد"