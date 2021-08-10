ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مصر

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.4 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 4.9 بالمئة في يونيو.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة في يونيو.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس «الأرقام متوافقة مع توقعاتنا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والنقل والمواصلات وزيادة استهلاك الأطعمة خلال أشهر الصيف بخلاف سنة الأساس التي تعتبر أحد عوامل الارتفاع أيضا.. نتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم خلال أغسطس أيضا لنفس الأسباب».

وعزا الجهاز في بيان الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 بالمئة واللحوم والدواجن 7.6 بالمئة والخضراوات 5.8 بالمئة والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 بالمئة والنقل والمواصلات 7.8 بالمئة والرعاية الصحية 4.7 بالمئة والتعليم 29.7 بالمئة.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.