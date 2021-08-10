جابرييل: أحلم بتكرار ذكريات «اللقب الأول» مع النصر

معتصم عبدالله (دبي)

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الساعة الثامنة إلا الربع مساء الجمعة المقبل، المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع «العميد» بضيفه العين في «بروفة مثيرة»، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021 بمباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين يوم 19 أغسطس الحالي.

وتمثل الودية المرتقبة ختاماً مثالياً لبرنامج إعداد الفريقين للموسم الجديد، في أعقاب المعسكر الإعدادي الخارجي للنصر بمدينة إليكانتي الإسبانية، والذي خاض فيه «الأزرق» أربع تجارب ودية متنوعة، في الوقت الذي خاض فيه «الزعيم» معسكراً مماثلاً في إسبانيا أيضاً لعب خلاله 6 مباريات ودية.

من جانبه، عبر البرازيلي جابرييل فالنتيني لاعب وسط «العميد» المقيد في فئة المقيمين، والذي يستعد لخوض الموسم الثالث على التوالي مع «الأزرق»، عن رغبته في استعادة ذكريات لقبه الأول مع النصر، حينما تُوج مع الفريق بكأس الخليج العربي موسم 2019- 2020.

وقال فالنتيني: «لا أنسى شعور الفوز باللقب الأولى لي مع الفريق، وآمل أن نتمكن من تكرار الشعور بذات الفرحة مع انطلاقة الموسم الجديد، في ظل الكثير من العمل والالتزام من جميع اللاعبين خلال فترة المعسكر الإعدادي».

وتضم فئة المقيمين في النصر للموسم الجديد بجانب البرازيلي جابرييل فالنتيني، مواطنيه جلوبير ليما «المدافع»، وكايكي جيسوس «المهاجم»، بجانب العراقي محمد مصطفى المنتقل من الفجيرة.

وتطرق فالنتيني «20 عاماً» إلى تجربته الحالية مع «الأزرق»، قائلاً: «وصلت إلى هنا في سن مبكرة جداً، وتعايشت مع ثقافة مختلفة تماماً عن البرازيل، وأعتقد أن التكيف يحدث كل يوم، ودائماً ما أتعلم شيئاً جديداً، وأتمنى أن أتعلم المزيد».

وأضاف: «زيادة رصيد خبراتي مع النصر، ليست على صعيد كرة القدم فقط، شخصياً أحرص على أن أبقي عقلي منفتحاً على التعلم، وأثق في أنه يمكنني تحقيق رحلة رائعة في مسيرتي الكروية، وسأعمل بجد من أجل تحقيق ذلك».