افتتاح مطعم وجبات خفيفة أثري في إيطاليا

في المتنزه الأثري لمدينة بومبي الإيطالية المدفونة، يفتح مطعم وجبات خفيفة أثري أبوابه قريباً أمام الزوار.

وكان قد أعلن متنزه بومبي الأثري أنه اعتباراً من الخميس 12 أغسطس سيتمكن الزوار من رؤية الموقع الذي يقع في خليج نابولي جنوب بركان فيزوف، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الخبراء، في نهاية ديسمبر، إنهم اكتشفوا طاولة لنوع من مطاعم الوجبات الخفيفة. وأثار الاكتشاف اهتماماً بالغاً في ذلك الوقت لأنه محفوظ جيداً.

وتظهر بوضوح لوحة صفراء وصور لديك، على سبيل المثال، على الطاولة. وكان الناس قد حفروا ثقوباً في الطاولة الحجرية في ذلك الوقت. ويفترض الباحثون أن الطعام كان يتم عرضه للبيع هناك. وخلال الحفريات، عثر العمال أيضاً على بقايا طعام، بالإضافة إلى عظام بشرية وحيوانية.