«الغطس البريطاني» وسر «السترة الصوفية»!



طوكيو (د ب أ)

بعد أن تم تصويره في المدرجات في أولمبياد طوكيو خلال الأسبوع الماضي، كشف البطل الأولمبي توم دالي عن ثمار عمله، وهي سترة صوفية للفريق البريطاني.

وكشف دالي عن أعماله اليدوية المصنوعة من الصوف الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم «الخميس»، حيث كتب كلمة طوكيو في مقدمة السترة، وعبارة فريق بريطانيا العظمى وشعار الأولمبياد ورسم علم اتحاد الغطس البريطاني على الظهر.

وشارك دالي «27 عاماً»، الذي فاز بالميدالية الذهبية في منافسات الغطس المتزامن 10 أمتار على منصة ثابتة الأسبوع الماضي، صوراً للملابس الوطنية على تطبيق «تيك توك» وحسابه على تطبيق إنستجرام وكذلك حسابه بأحد التطبيقات الخاصة للحياكة والكروشيه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» ما كتبه لاعب الغطس البريطاني على إنستجرام، حيث قال «عندما وصلت إلى طوكيو، أردت أن أصنع شيئاً يذكرني بالأولمبياد في المستقبل».

وأضاف «لقد صممت نمطاً للعمل الملون الذي من شأنه أن يشير إلى كل شيء عن

هذه الألعاب!».

وأوضح دالي «بما أن صفحة الحياكة «الخاصة بي» تكتسب زخماً»، فإنه يود أن ينتهز هذه الفرصة للدعوة إلى التبرع لجمعية أورام الدماغ الخيرية - تخليداً لذكرى والده الذي توفي عام 2011.

كان لدى صفحة دالي للتريكو على إنستجرام حوالي مئة ألف متابع في بداية الأسبوع، ولكنها تضم الآن ما يقرب من مليون شخص، بعد أن لفت انتباه الكاميرات في مركز طوكيو للألعاب المائية وهو يشق طريقه خلال منافسات الغطس.