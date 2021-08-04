إنقاذ لبنان

لم يكن الشعب اللبناني وحده في إحيائه الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت المروع، الذي ما يزال بانتظار تحقيقات كشف المسؤولين عن هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة.

عربياً، وعالمياً، كل الدعوات تُجمِع على ضرورة إنقاذ لبنان الغارق، قبل وبعد انفجار المرفأ، في أزمة اقتصادية أسبابها سياسية عاجزة عن إيجاد أي حل في ظل غياب حكومة قادرة على الإصلاح.

الإمارات، في تأكيدها على مواصلة دعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الحرجة، تتطلع إلى تشكيل لبنان حكومة قادرة على إحداث التغيير، والتركيز على الإعمار والبناء والازدهار.

حكومة تستعيد ثقة المجتمع الدولي، من خلال الابتعاد عن الصراعات والاستقطاب والتجاذب الإقليمي، والحفاظ على التعايش السلمي، وخدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، والتخلص من التأثيرات السلبية للقوى المتطرفة، بما في ذلك تأثير «حزب الله».

رسالة الدولة إلى لبنان «خريطة طريق» واضحة المعالم، بأن الإصلاح والتغيير يبدأان من الداخل أولاً، والدعم جاهز ومستمر ولم يتوقف بكل أشكاله إنسانياً وتنموياً، إيماناً من القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية تحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره.

يد الإمارات وكل الدول المحبة للبنان ممدودة بالتضامن والعون مع الشعب الشقيق. لكن انتهاء الأزمة يبقى رهن الداخل السياسي في التوصل إلى التوافق المنشود، وتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع، والعمل على إصلاحات الإنقاذ المطلوبة.

"الاتحاد"