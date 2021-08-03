الإمارات والبحرين.. روابط وثيقة

الإمارات والبحرين تجمعهما روابط وثيقة، وعلاقات أخوية ووحدة هدف ومصير، وتاريخ مشترك منذ المؤسسين الأوائل، تخللته مواقف مشرّفة تجاه قضايا المنطقة، ومحطات مضيئة، سعياً نحو تحقيق تطلعات البلدين بتعزيز عوامل التقدم والازدهار للأجيال المقبلة والشعبين الشقيقين، والوصول إلى مستقبل قوامه الإنسان والعلم والابتكار والتنمية.

الرؤية المشتركة للبلدين تجاه قضايا المنطقة، من حيث ضرورة مواجهة الإرهاب، ونبذ التطرف والعنف، وتحقيق التقارب والتفاهم والتعايش بين الأديان والثقافات، وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار، والدعوة إلى الحوار، لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والنزاعات، وتعزيز عوامل التنمية، تُجسِّد خصوصية ومتانة العلاقة بين الإمارات والبحرين، اللتين تعملان بكل جهد على تعزيز العمل المشترك في الإطارين الخليجي والعربي بما يخدم بلاد وشعوب المنطقة.

وفي إطار العلاقات الثنائية، فإن مسارات التعاون بين البلدين في أوج تميّزها، وتنمو باستمرار في مختلف المجالات، انطلاقاً من حرص القيادتين الرشيدتين على التكاتف في مواجهة التحديات والتعامل مع التطورات، ومواصلة التنسيق والتشاور تجاه أيّ مستجدات حيال قضايا المنطقة والملفات الدولية، لتحقيق الأهداف المشتركة، بإحلال السلام وتثبيت الاستقرار الذي يقود إلى تعميم عوائد التنمية المستدامة.

"الاتحاد"