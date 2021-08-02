تعليم صحي وآمن

ضمان الحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين والإداريين والمجتمع، وتوفير التعليم الصفي عالي الجودة، والتطبيق الآمن لتشغيل النشاطات، أولويات وضعتها السلطات التعليمية في الدولة ضمن إجراءاتها الاحترازية للعام الدراسي المقبل، ولعل الأهم في هذه الإجراءات هو ضمان تلقي أوسع شريحة ممكنة من الطلبة بعمر 16 عاماً فما فوق، لقاح «كوفيد-19»، بهدف تحصين أطراف المنظومة التعليمية كاملة وحماية الأهالي.

الإمارات وفرت المطعوم عبر مراكز في مختلف مناطق الدولة، لتسهيل الإقبال على تلقي اللقاحات، وهي توفر الآن مراكز لقاح خاصة بطلبة المدارس والطلبة الجامعيين، في خطوة متقدمة بين دول العالم لتحصين هذه الفئة، بهدف عودة العملية التعليمية إلى سابق عهدها، بالتوازي مع استمرار التعليم «عن بُعد» الذي أثبت نجاعته أيضاً، خاصة للفئات من أصحاب الأمراض المزمنة وغير المطعمين وكل من يرغب من الطلبة بذلك.

تدابير وبروتوكولات تراعي متطلبات واحتياجات الطلبة في الصف، والتفاعل مع المعلمين، وممارسة الأنشطة والرياضة، إلا أن التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف هو الضامن لنجاح هذه الإجراءات، واستمرار تميز تجربة الإمارات في إدارة الجائحة، وتحقيق الهدف الرئيس بالعودة إلى التعليم الحضوري وتقليص حالات التحوّل لأنموذج «التعليم عن بُعد»، والذي سيتم الوصول إليه بلا شك بالإقبال على أخذ اللقاح.

"الاتحاد"