«الملاكمة» يستعرض استعدادات استضافة آسيوية الشباب والناشئين

دبي (وام)

تتواصل استعدادات منتخب الملاكمة لتنظيم بطولة آسيا للشباب والناشئين في دبي خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري، ويعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي اجتماعاً مهماً الأربعاء لاعتماد تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة واللجان الفرعية بهدف الخروج بالحدث في أفضل صورة، وتعزيز النجاح الكبير الذي تحقق من استضافة وتنظيم بطولة آسيا للرجال في مايو الماضي.

وأوضح حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الملاكمة أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد سيستعرض العديد من البنود، وأبرزها التقرير المالي الخاص ببطولة آسيا للرجال، واعتماد تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية للبطولة الآسيوية المقبلة للشباب والناشئين بنين وبنات، والمهام الموكلة لكل عضو من أعضاء اللجان، وكذلك اعتماد إقامة حفل تكريم للمتطوعين وشركاء النجاح الذين ساهموا في تنظيم بطولة آسيا للرجال والخروج بها في أفضل صورة.

وقال: الإمارات تحظى حالياً بمكانة مرموقة على المستوى الدولي في رياضة الملاكمة، في ظل رئاسة أنس العتيبة للاتحاد الآسيوي، ورئاسة محمد بو خاطر لرئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية، ولا شك أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة آسيا للرجال في مايو الماضي لفت كل أنظار محبي وعشاق الملاكمة في العالم، خصوصاً أنها كانت أول بطولة قارية بعد استئناف النشاط في أعقاب التوقف الطويل الناتج عن تأثيرات جائحة كورونا، وارتباك حركة السفر والتنقل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، علماً بأن قرار إسناد التنظيم للإمارات جاء فجأة بعد اعتذار الهند، الأمر الذي استلزم بذل جهود مضاعفة في وقت قصير للغاية لاستقبال الوفود وإنجاح الحدث، ومن أجل ذلك فقد وجد الاتحاد أنه من الضروري تكريم كل شركاء النجاح في هذا الحدث القاري الكبير.