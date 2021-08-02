الإمارات تكرِّم أكثرَ من 300 طبيب وطبيبة من مستشفى (أستر) بمنحهم الإقامة الذهبية

حصل 319 طبيبًا من شبكة «أستر دي إم» للرعاية الصحية في مستشفيات وعيادات أستر وميدكير في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإقامة الذهبية طويلة الأمد تقديرًا لهم على جهودهم المستمرة في مجال الطب وخدمات الرعاية الصحية. وتعتبر أستر دي إم للرعاية الصحية واحدةً من أكبر شركات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورمزاً للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وقد لعبت دورًا محوريًا في استقدام المعايير الدولية لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وإتاحتها محليًا في الدولة خلال ال 34 عامًا الماضية. ويقدم العديد من أطباء أستر الحاصلين على الإقامة الذهبية خدماتهم للمرضى في دولة الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن. وقال الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: إن «تقدير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لأطبائنا بمنحهم الإقامة الذهبية هو شرفٌ عظيم لنا، حيث تقدّر هذه الخطوة جهود الأطباء ومساهمتهم المتميزة في المجتمع، كما أنها تعزز من التزامنا بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وأعلاها جودةً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. نتقدم بالشكر إلى حكام الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الرائعة التي ستسهم مساهمةً كبيرة في جعل الإمارات مركزًا يستقطب الكفاءات في مجالات العلوم والتفوق الطبي والبحوث الطبية وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بهدف ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة رائدة يقصدها الباحثون عن التميز الطبي. كما نودّ أن نهنئ أطباء مستشفىيات أستر وميدكير الذين حصلوا على هذا التقدير القيّم لقاء جهودهم». وكان الدكتور آزاد موبين قد تلقّى هذا التكريم بحصوله على الإقامة الذهبية في عام 2019، وهو حاصل أيضًا على جائزة بادما شري (وهي من أعلى الجوائز التكريمية في الهند)، كما أنه من أوائل رواد الأعمال من أبناء الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة الذين حصلوا على هذه الإقامة المرموقة طويلة الأمد تقديرًا لدوره الاستثنائي في تنمية مجال تقديم الرعاية الصحية في الإمارات خلال ال 34 عامًا الماضية. وتلا ذلك حصول السيدة أليشا موبين، نائب المدير العام في أستر دي إم للرعاية الصحية على التكريم بمنحها الإقامة الذهبية تقديرًا لجهودها المستمرة في مجال الرعاية الصحية في الدولة. بدأت أستر دي إم للرعاية الصحية رحلتها من عيادة واحدة في دبي، تأسست في عام 1987، ومن ثم تطورت ونمت خلال سنوات لتصبح اليوم تكتلاً عالميًا يتألف من 365 وحدة، تتضمن 27 مستشفى و115 عيادة و223 صيدلية منتشرة في 7 دول. تسعى أستر دي إم للرعاية الصحية جاهدةً لجعل الرعاية الصحية عالية الجودة متوفرة للمرضى من كافة فئات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم، وذلك بالاعتماد على جهود موظفيها الذي يصل عددهم إلى 21900 موظف، يبلغ الأطباء منهم أكثر من 2900 طبيب وطبيبة، والممرضون أكثر من 6500 ممرض وممرضة.

مادة إعلانية