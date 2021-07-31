لماذ أيد هذا الاستطلاع التطعيم الإجباري؟

أظهرت نتائج استطلاع نُشِرَت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، أن غالبية بسيطة من الشركات المتوسطة في ألمانيا توافق على تطبيق تطعيم إجباري في حال كان سيترتب على ذلك تجنب حدوث إغلاق من جديد.

جاء ذلك في استقصاء سريع أجرته الرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة في ألمانيا بين أعضائها وشمل نحو 2950 شركة، وقام الاستطلاع على توجيه السؤال: «هل توافقون على فرض تطعيم إجباري بشكل عام في حال أدى ذلك إلى التمكن من تجنب فرض إغلاق مجدد وإغلاق المدارس وإلغاء حقوق الحرية من جديد؟».

وأجاب نحو 54% من الشركات المتوسطة على هذا السؤال بـ«نعم» في مقابل 45% أجابت بـ «لا»، فيما لم يبد نحو 1% من الشركات المتوسطة رأياً محدداً حيال هذا الموضوع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للرابطة ماركوس ييجر: إن نتيجة الاستطلاع تعكس العجز وانعدام الخطط في سياسة كورونا التي تنتهجها الحكومة الألمانية.

وأضاف ييجر أن هناك قدراً كبيراً من القلق تشعر به الشركات المتوسطة حيال احتمال فرض إغلاق جديد يمكن أن تكون له تداعيات مأساوية «على اقتصادنا وربما يعني هذا الإغلاق النهاية الاقتصادية الأخيرة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشركات المتوسطة تشعر بقدر كبير من عدم اليقين حيال استراتيجية الحكومة للتطعيم».

وتابع ييجر أن الشركات المتوسطة تحتاج في نهاية المطاف إلى أمان في التخطيط ومنظور للمستقبل «وهذا ما يجب على الحكومة أن تقدمه على الفور، بغض النظر عن الانتخابات البرلمانية وكل يوم آخر يمر يزيد من القلق والشك في قدرة الحكومة على التصرف».

وأوضح ييجر أن غالبية كبيرة من الشركات المتوسطة تعتبر أن من المهم أن تعلن الحكومة رفضاً واضحاً وملزماً لفرض إغلاق جديد. يذكر أن الحكومة الألمانية تعارض فرض تطعيم إجباري في البلاد. كانت شركتا جوجل وفيسبوك أعلنتا في الولايات المتحدة أن على موظفيها هناك أخذ تطعيم كورونا قبل عودتهم إلى العمل من المكاتب مرة أخرى.