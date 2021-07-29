«الآسيوي» يعدل تصفيات تحت 23 عاماً



الرياض (د ب أ)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اطلاعه على قرار اتحاد الكرة في كوريا الشمالية بالانسحاب من بطولتي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما والمقرر إقامتها عام 2022 في أوزبكستان، وكأس آسيا للسيدات عام 2022 في الهند.

وأوضح الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه وفقاً لقرار الاتحاد الكوري الشمالي، فإن عدد الفرق في المجموعة الحادية عشر، والتي كان يتواجد بها الفريق بتصفيات أمم آسيا تحت 23 عاماً، سيقل ليصبح فريقين فقط بتواجد اليابان وكمبوديا.

وأضاف أنه سيقوم بعمل قرعة لنقل فريق واحد من إحدى المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ليتم وضعه في المجموعة الحادية عشر، محدداً يوم 11 من أغسطس المقبل موعدا للقرعة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عملية القرعة قائلاً في بيانه: سيكون سحب القرعة من خلال وعاء يضم جميع الفرق في المجموعات من السابعة إلى العاشرة، باستثناء الفرق المصنفة بالمركز الأول بكل مجموعة والفرق المضيفة، وذلك من أجل تفادي حصول خلل بالتوازن في المجموعات وتفادي التأثير على ترتيبات الاستضافة التي جرت عند سحب القرعة يوم التاسع من يوليو الجاري.

وتابع: وبناء على ذلك تتضمن القرعة ثمانية منتخبات هي: الصين وبروناي دار السلام (المجموعة السابعة)، تيمور الشرقية والفلبين (المجموعة الثامنة)، ميانمار وهونج كونج (المجموعة التاسعة)، ماليزيا ولاوس (المجموعة العاشرة)، وسيتم نقل المنتخب الذي يتم سحب اسمه في القرعة إلى الموقع الأول في المجموعة الحادية عشر ليحل مكان كوريا الشمالية، وبحيث تتضمن المجموعة ثلاثة منتخبات، في حين سيتم تخفيض عدد فرق إحدى

المجموعات من السابعة إلى العاشرة لتضم ثلاثة منتخبات.

واختتم الآسيوي بيانه بأن قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 ستبقى كما هي بدون تغيير، حيث تضم المجموعة الثالثة التي انسحب منها منتخب كوريا الشمالية، ثلاثة منتخبات هي إندونيسيا والعراق وسنغافورة.